البابا من قلب العراق : لنصلي من إجل جميع الشرق الاوسط

البابا من قلب العراق : لنصلي من إجل جميع الشرق الاوسط

المستقلة /- أستذكر البابا فرنسيس، اليوم السبت، قصة النبي إبراهيم (ع) ومبعثه النبويّ من أور أثناء زيارته مدينة أور في محافظة ذي قار.

وقال البابا في كلمة له أثناء زيارته مدينة أور الأثرية تابعتها المستقلة ، ان “السماء تمنحنا الوحدة وهذا يعزز أخوتنا، مؤكدا انه “يتوجب علينا ألا ننسى أخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم فبالإيمان يجلبنا معاً أما الإرهاب والعنف فلا يأتيا من الدين”.

وأضاف البابا، ان “الإرهاب يستغل الدين ونحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاءأخوتنا تدفعنا للعيش بإنسانية، مبينا ان “المسلمين والمسيحين عملوا معاً لإرساء دعائم السلام”.

وتابع، طريق الحج من هذا المكان الذي يذكرنا بأبينا إبراهيم و مجيئنا لهذه الأماكن المقدسة هو لإحياء رحلة النبي إبراهيم الذي بدأ رحلته من أور وعانى ما عانى”.

ونوه، اننا “سنبعد جائحة كورونا بتعاوننا أن ننظر إلى السماء لإبعاد هذا الخطر والله طلب منا أن نبقى جنباً إلى جنب ولن يكون هنالك سلام دون التعايش السلمي وأناس يساعدون بعضهم بعضاً”.

وأختتم البابا كلمته، “لا سلام دون تفكير بعضنا ببعض السلام سوف يجمعنامعاًويجنبناالصراعات ولنصلي من أجل جميع الشرق الأوسط”.