البابا من قلب العراق : لنصلي من إجل جميع الشرق الاوسط

المستقلة /- أستذكر البابا فرنسيس، اليوم السبت، قصة النبي إبراهيم (ع) ومبعثه النبويّ من أور أثناء زيارته مدينة أور في محافظة ذي قار.

وقال البابا في كلمة له أثناء زيارته مدينة أور الأثرية تابعتها المستقلة ، ان “السماء تمنحنا الوحدة وهذا يعزز أخوتنا، مؤكدا انه “يتوجب علينا ألا ننسى أخوتنا فنحن أحفاد النبي إبراهيم فبالإيمان يجلبنا معاً أما الإرهاب والعنف فلا يأتيا من الدين”.

وأضاف البابا، ان “الإرهاب يستغل الدين ونحن من يجب أن نمنع من يستغله كغطاءأخوتنا تدفعنا للعيش بإنسانية، مبينا ان “المسلمين والمسيحين عملوا معاً لإرساء دعائم السلام”.

وتابع، طريق الحج من هذا المكان الذي يذكرنا بأبينا إبراهيم و مجيئنا لهذه الأماكن المقدسة هو لإحياء رحلة النبي إبراهيم الذي بدأ رحلته من أور وعانى ما عانى”.

ونوه، اننا “سنبعد جائحة كورونا بتعاوننا أن ننظر إلى السماء لإبعاد هذا الخطر والله طلب منا أن نبقى جنباً إلى جنب ولن يكون هنالك سلام دون التعايش السلمي وأناس يساعدون بعضهم بعضاً”.

وأختتم البابا كلمته، “لا سلام دون تفكير بعضنا ببعض السلام سوف يجمعنامعاًويجنبناالصراعات ولنصلي من أجل جميع الشرق الأوسط”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتخطى تقاليده الانتخابية

اخبار مصر

فيديو … محمد رمضان والمضيفة يثير الجدل في الطائرة مجددا

اخبار العراق

العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال يوم واحد

اخبار العراق

العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

اخبار العراق

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

اخبار العراق

عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد رغم منع التجول

اخر الاخبار

مرة أخرى.. لماذا تتزايد إصابات كورونا حاليا في أوروبا؟

الاخبار

باع طفلته بمزاد على فيسبوك.. والشركة تدخلت بعد فوات الأوان

اخر الاخبار

مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

اخبار العراق

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

اخر الاخبار

زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم.. والسبب “غريب”

اخر الاخبار

بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة