البابا فرنسيس يطلب الاجتماع مع بوتن في موسكو

البابا فرنسيس وبوتين في لقاء سابق بالفاتيكان

المستقلة/- قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت، الثلاثاء، إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بموسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق ردا.

ونقلت صحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية عن البابا قوله إن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب “لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتن”.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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