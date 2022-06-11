الاولمبي العراقي يغادر البطولة الاسيوية بركلات الترجيح امام اوزبكستان

المستقلة/- ضيع المنتخب الأولمبي العراقي بطاقة التأهل الى نص نعائي بطولة اسيا بعد الخسارة امام منتخب أوزبكستان بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب باختاكور المركزي.

ولعب الفريق الاوزبكي بعشرة لاعبين من الدقيقة 12 بعد طرد اللاعب عبد الوحد نعماتوف ليتقدم الفريق العراقي بضربة جزاء نفذها بنجاح وكاع رمضان.

وعادل الفريق الاوزبكي النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء أيضا نفذها جلالدينوف، وفي الدقيقة 51 سجل حسين عمار عن طريق الخطأ هدف أوزبكستان الثاني، قبل ان يعادل عمار غالب للمنتخب العراقي في الدقيقة 68 بعد توغل بمنطقة جظاء الفريق الاوزبكي والتسديد على الهدف من زاوية صعبة.

واتجهت المباراة للاشواط الإضافية التي انتهت بالنتيجة نفسها ليتجه الفريقان الى الضربات الترجيحية فيفوق فريق أوزبكستان 3-2 ويتأهل للدور النصف النهائي.

سجل للفريق العراق ميرخاس دوسكي، واحمد نعيم، فيما أضاع وكاع رمضان، و مؤمل عبد الرضا، وحسن عبد الكريم بقية الركلات.