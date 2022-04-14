الانواء الجوية : طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة غداً الجمعة.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف في المنطقة الوسطى، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد”.

وبين أن “طقس البلاد ليوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم بجميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأوضح أن “طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في عموم مناطق البلاد “.

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