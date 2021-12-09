الانواء الجوية : طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي في الوسط والجنوب

المستقلة /-أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة اليوم الخميس، أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وأضاف، أن “طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

وأشار إلى أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

ولفت البيان إلى أن “طقس يوم الإثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد”.