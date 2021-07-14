الانواء الجوية : طقس العراق سيكون صحوا وحارا بدرجات تقترب من 50 مئوية

المستقلة /-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا وحارا بدرجات حرارة تقترب من الخمسين مئوية .

وذكر بيان للهيئة ان طقس يوم غد الخميس سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 28 مئوية والعظمى 46 مئوية ، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 48 مئوية “.

واضاف ان طقس يوم الجمعة في عموم مناطق البلاد سيكون صحوا وحارا ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ،و الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ، واحيانا متغيرة الاتجاه .

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