الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل درجات حرارة لـ4 محافظات غداً 48 مئوية.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”،مشيراً الى أن “درجات الحرارة ستكون في واسط والنجف الأشرف والقادسية والناصرية 48 درجة”.

وأضاف البيان، أن “الطقس ليوم السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ولفت الى، أن “طقس البلاد ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

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