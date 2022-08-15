الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.
وأضاف البيان، أن “طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.
وأوضح، أن “طقس يوم الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق”.
وبين، أن “طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

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