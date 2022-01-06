الانواء الجوية : طقس البلاد سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي

المستقله/- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ،فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وأضاف البيان أنَّ ” الطقس ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ،في حين فسترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد “.

وتابع، أن “الطقس ليوم الأحد سيكون صحواً يتحول ليلاً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ،فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد “.

وأوضح، أن “الطقس ليوم الاثنين المقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة أبتداءً من الأقسام الغربية تكون رعدية احياناً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، في الاقسام الوسطى والجنوبية ،فيما فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.