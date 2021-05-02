الانواء الجوية : طقس البلاد سيشهد تقلب بدرجات حرارة تقارب 40 مئوية

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة تقارب 40 مئوية.

وذكر بيان للهيئة اليوم :” ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين صحوا بغيوم متفرقة ، و الرياح في الاقسام الشرقية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س وفي الاقسام الغربية ، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(20-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا بغيوم متفرقة ، و الرياح في الاقسام الشرقية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ،والرياح في الاقسام الشرقية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س وفي الاقسام الغربية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 35 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في ديالى 17مئوية واعلاها في البصرة 26 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في اربيل 29 مئوية واعلاها في ميسان والبصرة 39 مئوية.

اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فمن المتوقع ان يكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم . والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10)كم. وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا يتحول الى غائم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.

وفي المنطقة الجنوبية يكون الطقس صحوا بغيوم متفرقة ، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س تتحول تدريجيا الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق .