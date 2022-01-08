الانواء الجوية تتوقع هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “الحالة الجوية في البلاد خلال اليوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائم جزئيأ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد، حيث ستكون درجات الحرارة العظمى في بغداد 22 ودهوك وأربيل ونينوى 15، الانبار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والديوانية والناصرية والمثنى 22، البصرة 20 “.

وأضاف، أن “طقس يوم غد الاحد سيكون صحو إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي يتحول ليلاً إلى غائم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، ستكون درجات الحرارة العظمى في دهوك والموصل وأربيل 16 ، ديالى 12، بغداد والانبار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف والديوانية والناصرية والمثنى 23، البصرة 21”.

وأشار إلى، أن “يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط أمطار أبتداءاً من الاقسام الغربية منها تشمل معظم اقسامها ليلاً، بينما طقس المنطقة الشمالية غائم ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احياناً، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط امطار ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد”.

ولفت إلى، أن “الحالة الجوية ليوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائم ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احياناً يتحول إلى غائم جزئي ليلاً، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي مع حدوث عواصف رعدية احيانا، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم مع امطار في اماكن متفرقة منها يتحول الى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع مناطق البلاد”.

وبين، أن “طقس يوم الاربعاء، سيكون صحو مع بعض الغيوم وضباب خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، في جميع مناطق البلاد”.