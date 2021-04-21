الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الغائم الجزئي والغائم مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال ، خلال اليومين المقبلين.

وذكرالهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء , ” ان طقس يوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون بين الغائم الجزئي والغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل في اماكن متفرقة من الاقسام الغربية منها ، درجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي ، ولا تغير في درجات الحرارة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 22 مئوية والعظمى 40 مئوية.

واضاف البيان ان طقس الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر في الاقسام الغربية منها , ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع تصاعد غبار خفيف في بعض الاماكن ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية ، متباينا بين الغائم الجزئي والغائم ، ولا تغير في درجات الحرارة “.