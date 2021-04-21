الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال

المستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الغائم الجزئي والغائم مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال ، خلال اليومين المقبلين.

وذكرالهيئة في بيان  تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاربعاء , ” ان طقس يوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون بين الغائم الجزئي والغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل في اماكن متفرقة من الاقسام الغربية منها ، درجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، اما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي ، ولا تغير في درجات الحرارة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 22 مئوية والعظمى 40 مئوية.

واضاف البيان ان طقس الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر في الاقسام الغربية منها , ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع تصاعد غبار خفيف في بعض الاماكن ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا ، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية ، متباينا بين الغائم الجزئي والغائم ، ولا تغير في درجات الحرارة “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عثمان : وفد فني سيزور بغداد لبحث تطبيق اتفاق حصة الاقليم من الموازنة

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال

اخر الاخبار

انخفاض خام البصرة الخفيف والثقيل بالتزامن مع هبوط الاسعار عالميا

اخبار العراق

الاعمار والاسكان تعتزم تصميم ابنية ذكية للمستشفيات

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي كورونا وزيادة المخزونات الامريكية

اخبار العراق

محافظ نينوى يطالب الحكومة بـ مبلغ 380 مليار لا تزال مجمدة منذ احتلال داعش

اخبار العراق

محافظ نينوى يطالب الحكومة بـ مبلغ 380 مليار لا تزال مجمدة منذ احتلال داعش

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

اخبار العراق

الركابي يتهم الاكراد بمحاولة ابقاء القوات الامريكية على اراضي الاقليم

اخر الاخبار

ارتفاع ضحايا كورونا حول العالم .. اكثر 3 مليون وفاة و143 مليون اصابة

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد على ايجابيات اللقاح في خفض حدة الاصابات

اخبار العراق

المالية النيابية تقترح اعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تحدد اخر موعد للاعتراض على سجل الناخبين البايومتري

اخر الاخبار

تطبيق ضار يمكن أن يخترق هاتفك باسم واتساب

رياضية

رئيس ريال مدريد يعلق على الانسحابات من دوري السوبر

اخر الاخبار

صورة مبهرة للمصلين في المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب