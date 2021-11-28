الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بغيوم متفرقة وبدرجات حرارة دون 30 مئوية

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة وبدرجات حرارة دون 30 مئوية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس البلاد سيكون يوم غد الاثنين صحوا بغيوم متفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة (10-20 )كم/س بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 9 مئوية والعظمى 25 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية وديالى 8 مئوية واعلاها في ميسان 14 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 20 مئوية واعلاها في البصرة 28 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل طقسا وحركة رياح مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية وتكون على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بالمنطقتين الوسطى والجنوبية.