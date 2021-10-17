الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون الثلاثين ببعض المناطق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون الثلاثين ببعض المناطق

المستقلة/- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون الثلاثين ببعض المناطق.

وذكرت الهيئة في بيان :” ان طقس يوم غد الاثنين سيكون بعموم المناطق صحوا ، والرياح شمالية غربية معتدلة

السرعة (20-30 )كم/س مسببة تصاعدا للغبار في بعض المناطق ، بمدى رؤية (6-8 )كم و في الغبار (3-5 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 20 مئوية والعظمى 32 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك 16 مئوية واعلاها في البصرة 25 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك والسليمانية 29 مئوية واعلاها في البصرة 35 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل .. طقسا صحوا .. والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ س .. مع انخفاض بدرجات الحرارة بعموم المناطق.