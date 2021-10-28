الانواء الجوية تتوقع سقوط امطار متفاوتة بعموم البلاد خلال اليومين المقبلين

المستقلة/-توقعت هيئة الانواء الجوية سقوط امطار متفاوتة الشدة بعموم البلاد خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان :” ان طقس يوم غد الجمعة سيكون بعموم المناطق غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا “.

وعن حركة الرياح ، توقعت الانواء ان تكون في المنطقة الوسطى والشمالية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (5-7 )كم.وفي المنطقة الجنوبية تكون حركتها جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30)كم/س مسببة تصاعدا للغبار بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر والغبار الخفيف (4-6 )كم.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 14 مئوية والعظمى 33 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية ونينوى 13 مئوية واعلاها في الناصرية والمثنى 20 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 24 مئوية واعلاها في البصرة 36 مئوية.

اما طقس يوم السبت المقبل .. فسيبقى كما في اليوم السابق .. غائما ممطرا بدرجات حرارة على معدلاتها المسجلة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في الجنوبية.

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