الانواء الجوية تتوقع تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي بارد مع تشكل الضباب صباحاً ، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً بارداً مصحوباً بتساقط زخات مطر متفرقة وضباب صباحاً كما تتساقط الثلوج في بعض الاماكن، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم وضباب صباحاً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات بعموم البلاد لتصل الصغرى دون الصفر المئوي في الاقسام الوسطى والشمالية من البلاد”.

وأضاف البيان أن “يوم الاربعاء سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً بارداً مع قطع من الغيوم وضباب صباحاً مع فرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الغربية منها، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً بارداً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في اماكن متعددة منها وضباب صباحاً، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً بارداً مع قطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وتابع أن “يوم الخميس سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً بارداً مع تشكل الضباب صباحاً كما تتساقط الامطار وفرصة لتساقط الثلوج في اماكن متفرقة منها، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً بارداً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة احياناً كما تتساقط الثلوج في اماكن متعددة منها ويتشكل الضباب صباحاً، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً بارداً مع بعض الغيوم مع ضباب صباحاً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات لتصل الصغرى دون الصفر المئوي بعموم البلاد”.

ولفت الى أن “يوم الجمعة المقبل سيكون الطقس صحواً بارداً وضباب صباحاً، ولا تغير في درجات الحرارة بجميع مناطق البلاد”.