الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.

وتابع، أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي بعض الاماكن غائم جزئي، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.