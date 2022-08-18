الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أن “طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.

وتابع، أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس البلاد ليوم الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً وفي بعض الاماكن غائم جزئي، بينما سيكون في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين سترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد”.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

صحيفة : إيران تعيق الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

تقرير : وزير المالية المستقيل يفجر عبوة في اسس النظام السياسي في العراق

اخبار العراق

محافظة نينوى تنتهي من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً مدمرا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخبار العراق

علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اخبار العراق

التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

صحيفة : إيران تعيق الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

تقرير : وزير المالية المستقيل يفجر عبوة في اسس النظام السياسي في العراق

اخبار العراق

تقرير : وزير المالية المستقيل يفجر عبوة في اسس النظام السياسي في العراق

اخبار العراق

محافظة نينوى تنتهي من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً مدمرا

اخر الاخبار

الاتصالات مستمرة بتنفذ مشاريع الفايبر توهوم والقرض الياباني والكيبل الضوئي FTTH

اخر الاخبار

التيليجراف : مانشستر اليونايتد يستهدف التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه

اخر الاخبار

استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

جوجل مييت يعلن عن ميزات جديدة لمستخدمي

اخر الاخبار

خبير اقتصادي: ارتفاع نسبة استيراد اللحوم الهندية خلال السنوات المقبلة في العراق

اخر الاخبار

عبير صبري تعتذر عن عدم المشاركة في فيلم “5 محيى الدين أبو العز”

اخر الاخبار

وزيرة التعليم الأمريكية السابقة : جو بايدن تحرش بي جنسيا

اخر الاخبار

دراسة: علامات غير واضحة تشير إلى تعب الدماغ