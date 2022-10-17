الانواء الجوية تؤكد.. العراق يمتلك الامكانية للاستمطار الصناعي

المستقلة /- أكدت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، أن العراق يمتلك الامكانية للاستمطار الصناعي، فيما حددت أسباب استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري في تصريح لوكالة الرسمية و تابعته المستقلة، إن “العراق يشهد تذبذبا في درجات الحرارة بالرغم من انخفاض تأثير المنخفض الجوي الموسمي الذي يؤثر على البلاد، حيث إن العاصمة بغداد سجلت 38 درجة يوم أمس أما المحافظات الجنوبية فتراوحت من 37 الى 41 درجة”.

وأضاف: “لغاية الآن لا يوجد أي اصدار او معلومات من قسم التنبؤ الجوي، حول تعرض البلاد لموجات برد او تساقط امطار خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى، أن “انخفاض درجات الحرارة يبدأ من شهر تشرين الثاني والامطار تكون من خفيفة إلى متوسطة وتستمر لغاية شهر شباط، حيث من المفترض أن تشهد البلاد تغييرا في درجات الحرارة منذ بداية الشهر الحالي، ولكن لغاية الان لا يوجد أي تغييرات”.

وأوضح، أن “مشكلة بقاء ارتفاع درجات الحرارة ترجع إلى عدة عوامل منها: قلة الامطار في الموسم الماضي وبداية هذا الموسم وجفاف الأنهار وهشاشة التربة وعدم تواجد الحزام الأخضر وهذا يساعد على الاحتباس الحراري”.

ولفت إلى، أن “دول الخليج لجأت الى الاستمطار الصناعي، والعراق لديه الامكانية لذلك”.

وتابع، أن “بعض اللجان المشكلة من وزارات الموارد المائية والبيئة ووزارة والزراعة أكدوا ان الاستمطار الصناعي يحتاج الى فترة معينة مثل الغيوم القريبة التي تحمل الامطار، لتتم عملية التحفيز وتكون في فصل الشتاء”.