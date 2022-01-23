الانواء الجوية : العراق سيتأثر بمنخفض جوي بارد بدءاً من مساء اليوم

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد بدءاً من مساء اليوم.

وقال المتنبئ الجوية حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد جديد يبدأ تأثيره من مساء اليوم، ويستمر عدة أيام، ليتركز في مدن الشمال”، مبينا أنه “سيصاحب المنخفض تساقط ثلوج في المرتفعات الجبلية وربما غرب الموصل مع فرصة لبعض الأمطار في المنطقة الغربية وصلاح الدين وهي فرصة ضعيفة، بينما يسود الاستقرار الجوي باقي مناطق البلاد”.

وعن درجات الحرارة بين الأسدي، “سيبدأ تأثير موجة دافئة على البلاد من ابتداءً من اليوم، ويزداد تأثيرها الأيام القادمة لتتبعها موجة برد خفيفة وأقل بكثير من الموجة الحالية نهاية الأسبوع الحالي”.

وأضاف، “الرياح ستحول إلى جنوبية شرقية من اليوم الأحد في معظم المناطق، وستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة”.