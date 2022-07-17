الاندية الاوروبية ترفض ضم “كريستيانو رونالدو” لهذا السبب

المستقلة /-  الى هذه اللحظة، فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد ولالتحاق بفريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث رفض كل من باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، وتشيلسي التعاقد مع رونالدو على الرغم من حاجتها للاعب بمميزاته.

رغم ان باريس سان جيرمان لا يمتلك حاليا مهاجم صريح “قناص للأهداف”، على الرغم من وجود كيليان مبابي، لكن الأخير يفضل اللعب على الأطراف للاستفادة من سرعته، أما بايرن ميونخ، سيكون في ورطة لإيجاد بديل لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في حال رحيله هذا الصيف.

فيما يحتاج تشيلسي إلى تعزيز خياراته في الهجوم بعد رحيل هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ومع ذلك ترفض كل هذه الأندية ضم رونالدو لثلاثة أسباب وهي، سن رونالدو الذي بلغ 37 عاما، راتبه، وشخصيته التي وصفت بالأنانية.

حيث أكد المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، ان النادي غير مهتم بضم رونالدو لانه غير مناسب لفلسفته، لأن إبرام هذه الصفقة سيشكل خرقا لسياسة النادي التي ترتكز على التعاقد مع لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما.

وزعمت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان  الذي يعج بنجوم من أمثال ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار، والذين تثقل أجورهم، رفض أيضا ضم رونالدو لأنه لا يوجد له مكان في الوقت الحالي.

وكان مدرب نادي تشيلسي، الألماني تومس توخيل، قد استبعد رونالدو من خطط فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب شخصية البرتغالي الأنانية، حيث أن المدرب الألماني لا يبحث عن لاعب يخطف الأضواء عن لاعبي الفريق ككل.

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