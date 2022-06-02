الانتربول تحذر من خطورة وقوع الاسلحة الغربية في ايدي عناصر اجرامية في اوربا

الانتربول تحذر من خطورة وقوع الاسلحة الغربية في ايدي عناصر اجرامية في اوربا

المستقلة/-حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الانتربول) يورجن ستوك، من خطورة وقوع الأسلحة الموردة من دول الغرب إلى كييف، في أيدي عناصر إجرامية في أوروبا.