الانبار تجمع صحفيي وشباب العراق من مختلف المحافظات

الانبار تستقبل شباب من مختلف المحافظات

المستقلة/- استقبلت محافظة الانبار، اليوم الخميس، شباب يمثلون جميع محافظات العراق، من الشمال الى الجنوب، وسط ترحيب خاص من صحفيي محافظة الأنبار.

وضم الوفد صحفيين وشباب من محافظات العراق في حملة اقامها الفريق الاعلامي الوطني تحت مسمى (الانبار تجمعنا)، وأظهرت الروح الوطنية الواحدة، من شباب الأنبار باستقبالهم شباب المحافظات بالأحضان، وتقديم الضيافة .

وقال عبد الرحمن الكبيسي مدير الحملة ، ان صحفيي وشباب محافظات وسط وشمال وجنوب العراق ، حطّوا رحالهم في الأنبار ، للاطلاع اوضاعها ومعالمها ، وان الشباب أشادوا ما  شهدته المحافظة بعدما نفضت تراب الحروب الذي أرهقها خلال ثلاث سنوات ماضية ، وكان ردهم ان الانبار بيتهم الثاني وهذا جزء من رد الدين لكونهم اول من وقف بوجه الارهاب .

وبين ان الحملة رسالة توضح ان الانبار لجميع العراقيين ، وترحب بدون بالخيرين ، مبينا ان الانبار حالها واهلها بخير ، عكس صورها بعض الاشخاص .

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