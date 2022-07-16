الامن الوطني يعلن عن اعتقال 26 إرهابيا من “داعش”

المستقلة/- اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن اعتقال 26 إرهابياً في عمليات متفرقة تم تنفيذها في ثلاث محافظات.

وقال بيان عن الجهاز تلقت (المستقلة) نسخة منه إن معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تنفيذ هذه الضربات ، مؤكدا القبض على 12 إرهابياً ، في محافظة الانبار، متورطين بعمليات استهداف للقوات الأمنية والمدنيين في مدن المحافظة المختلفة.

وأضاف في كركوك، تمكنت القوات العراقية من القبض على شبكة إرهابية مكونة من 7 عناصر كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لعصابات داعش في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأشار الى أن العملية الثالثة تمت في مناطق جنوب صلاح الدين؛ حيث نجحت القوات في اصطياد 7 إرهابيين بعد متابعة تحركاتهم والأماكن التي ينشطون فيها ليتم إلقاء القبض عليهم واحداً تلو الآخر.

وأكد الأمن الوطني العراقي إحالة الإرهابيين جميعاً إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة بحقهم.

وتواصل القوات العراقية مطاردة العناصر الإرهابية للتنظيم عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي يتركز أغلبها عند المناطق النائية ذات التضاريس المعقدة التي يعتمدها داعش كملاذات ومقار للتخطيط وشن الهجمات.