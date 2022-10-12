الامن الوطني في الموصل يعتقل مدير اذاعة “هلا “FM ويحتجزه ليومين

المستقلة/- قال جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن عناصر تابعة لجهاز الامن الوطني في الموصل اعتقلت مدير اذاعة “هلا ” FM ستار المحل، وافرجت عنه بكفالة مالية بعد نحو يومين على احتجازه.

ونقلت الجمعية عن المحل قوله انه اطلق سراحه، صباح اليوم الاربعاء من مديرية الامن الوطني في الموصل، بعد اعتقاله، من امام مبنى الاذاعة يوم الاثنين الماضي، فور وصوله الى عمله، اذ توجه صوبه عدد من عناصر الامن التابعين للجهاز، واقتادوه الى مبنى المديرية، والقائه في محتجز الامن الوطني.

وأشار محل الى ان ضباط الجهاز اكدوا له وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضده، من مسؤول المنتجات النفطية في الموصل “معاذ النعيمي” يتهم فيه الصحفي بالتشهير، بعد نشر تهم فساد عن عمل المديرية، مبينا انه طلب ورقة الدعوى المقامة ضده، الا ان المحققين رفضوا تسليمه.

واوضح انه لم يتلق اي تبليغ او اشعار من مركز الشرطة في الموصل، تفيد باقامة دعوى ضده، الا حين القت القوة القبض عليه.

من جانبها ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتقال الصحفي، “بهذه الطريقة البوليسية التي تنم عن منهج تنكيلي بالصحفيين”، منوهة الى أن ذلك “مخالفا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى الذي اعلن ضرورة تبليغ المدعى عليه من قبل نقابة الصحفيين”.

وحملت الجمعية القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية اصرار القوات الامنية على اعتقال الصحفيين “بطرق بوليسية، لتكميم الافواه”، مطالبة بوقف “مسلسل اعتقال الصحفيين او احتجازهم، لاسكات اصواتهم، واحترام مبادئ القانون، ومانصت عليه المواثيق الدولية، ووقع عليه العراق، لحماية ما تبقى من حرية العمل الصحفي، بعد ان تذيل البلد ادنى مستوياته في السنوات الأخيرة”.