الامن الوطني: التصرف الفردي لا يمثل الا من تورط به

الامن الوطني: التصرف الفردي لا يمثل الا من تورط به

المستقلة/- أكد جهاز الامن الوطني العراقي إنّ ما تم نشره وتداوله مؤخراً في منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تصرف فردي لا يمثل في حال ثبوته إلا من تورط به. في إشارة الى الإعلان عن القبض على مدير الجهاز في محافظة ميسان متلبسا بالرشوة.

وقال بيان عن الجهاز، الاثنين، “أنَّ هذا التصرف لا يمثل نهج الجهاز ولا يعكس مستوى الإيثار والتضحية لدى ضباطه ومنتسبيه، منوها الى “وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وانجازاته”.

وأشار البيان الى أن جهاز الأمن الوطني دأب على الثبات والشجاعة في أداء مهامه لحفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه ، و”لقد كان لصولات الجهاز وعملياته النوعية في مقارعة الإرهاب ومواجهة رؤوس الجريمة المنظمة والفساد الدور المشهود في إرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي شهدته محافظات عراقنا الأبي مؤخراً”.

وأضاف “كما كانت جهود الجهاز حازمة في إحالة المخالفين من منتسبيه إلى التحقيق والقضاء المختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم”.

وأوضح المراجع الأمنية العليا أكدت في توجيهاتها على “التزام التعاون الوثيق مع السلطات القضائية لمكافحة الجريمة وإحالة المتهمين ووفقاً للسياقات المعتمدة حرصاً على تطبيق وسيادة القانون”.