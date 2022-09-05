الامن الوطني: التصرف الفردي لا يمثل الا من تورط به

المستقلة/- أكد جهاز الامن الوطني العراقي إنّ ما تم نشره وتداوله مؤخراً في منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي من تصرف فردي لا يمثل في حال ثبوته إلا من تورط به. في إشارة الى الإعلان عن القبض على مدير الجهاز في محافظة ميسان متلبسا بالرشوة.

وقال بيان عن الجهاز، الاثنين، “أنَّ هذا التصرف لا يمثل نهج الجهاز ولا يعكس مستوى الإيثار والتضحية لدى ضباطه ومنتسبيه، منوها الى “وجود مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا وجهوده وانجازاته”.

وأشار البيان الى أن جهاز الأمن الوطني دأب على الثبات والشجاعة في أداء مهامه لحفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه ، و”لقد كان لصولات الجهاز وعملياته النوعية في مقارعة الإرهاب ومواجهة رؤوس الجريمة المنظمة والفساد الدور المشهود في إرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي شهدته محافظات عراقنا الأبي مؤخراً”.

وأضاف “كما كانت جهود الجهاز حازمة في إحالة المخالفين من منتسبيه إلى التحقيق والقضاء المختص بطريقة مهنية منصفة، وبغض النظر عن مناصبهم أو مسؤولياتهم”.

وأوضح المراجع الأمنية العليا أكدت في توجيهاتها على “التزام التعاون الوثيق مع السلطات القضائية لمكافحة الجريمة وإحالة المتهمين ووفقاً للسياقات المعتمدة حرصاً على تطبيق وسيادة القانون”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

تاميلا سنان من الإعلام العراقي الى الدراما العربية

اخبار العراق

تحذير المتلاعبين بأسعار الخضار والفواكه في كربلاء من المحاسبة

اخبار العراق

محافظ كربلاء ينفي عدم السماح بدخول مستلزمات المواكب الحسينية

اخر الاخبار

ليز تراس تخلف جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية

اخبار فلسطين

أخيرا.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

اخبار العراق

مقتل ضباط امن مع إصابة اثنين في ميسان بحادث جنائي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تاميلا سنان من الإعلام العراقي الى الدراما العربية

اخبار العراق

محافظ كربلاء ينفي عدم السماح بدخول مستلزمات المواكب الحسينية

اخر الاخبار

ليز تراس تخلف جونسون في رئاسة الحكومة البريطانية

اخبار فلسطين

أخيرا.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

اخبار العراق

مقتل ضباط امن مع إصابة اثنين في ميسان بحادث جنائي

اخبار العراق

النزاهة تعلن عن اعتقال مدير الامن الوطني بميسان متلبسا بالرشوة

اخر الاخبار

حامد سليمان زاده اول إيراني ضمن حكام جوائز “جولدن جلوب”

اخر الاخبار

حامد سليمان زاده اول إيراني ضمن حكام جوائز “جولدن جلوب”

اخر الاخبار

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان .. الم يحن الوقت لخطة طوارئ اغاثية؟

الاخبار

استقرار أسعار الذهب عالمياً

الاخبار

دراسة جديدة تساعد في التنبؤ بخطر الزهايمر

الاخبار

بريطانيا تترقب اعلان سياسي مصيري اليوم

الاخبار

مورينيو: من الأفضل خسارة روما مباراة بنتيجة 4-0

الاخبار

تسريبات جديدة لـ iPhone 14 Pro تذهل عشاق ابل

الاخبار

طقس العراق : تحذيرات من موعد موجة حرارة اشد قسوى

الاخبار

بعد مواجهات دامية.. تحضيرات اليوم لجلسة حوار جديدة

اخر الاخبار

دراسة جديدة تبشر بزيادة انتاج عنصر الهيدروجين