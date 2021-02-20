الامن النيابية : حصة الوزارات الامنية من الموازنة لا تكفي لمتطلبات المعارك

المستقلة/- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية :” ان حصة الوزارات الامنية من الموازنة لا تكفي لمتطلبات المعارك والدعم اللوجستي وشراء الاسلحة والمعدات لها”.

وذكر عضو اللجنة النائب كاطع الركابي ، في تصريح صحفي تابعته المستقلة  :” ان حصة الوزارات الامنية بقيت ،كما في الموازنات السابقة ، فقيرة على مستوى التجهيز او شراء الاسلحة والمعدات و على ادامة العمليات الاستخبارية “، لافتا الى وجود اهتمام سياسي باتجاه الاستثمار والمسائل الاخرى بعيدا عن المتطلبات الامنية.

واوضح انه :” خلال السنتين الماضيتين كانت الموازنة للامن والدفاع افضل من سابقاتها ، على اعتبار انه كان هناك في البرلمان من يقف بالضد من دعم الوزارات الامنية بالاسلحة والمعدات ووقف بالضد من تقوية الجيش العراقي كما رفض البرلمان عدة عقود تسليح ومنها عقد لطائرات مقاتلة “.

واشار الى انه يوجد الان توجه بتعزيز قدرات الجيش العراقي وتقويته لحماية البلاد .

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