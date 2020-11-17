الامن النيابية تؤكد استكمالها جميع تقارير اللجان التي كُلفت بها

المستقلة / – أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، استكمال تقارير جميع اللجان التي كُلفت بها خلال المرحلة الماضية.

عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة : إن «تقارير اللجان التي كلفت من قبل البرلمان استكملت، كاللجان الخاصة بالتحقيق في عمليات الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية والبصرة والنجف وبغداد، فضلاً عن لجان بمواضيع اخرى تخص الاوضاع الامنية في بعض المناطق».

وتابع: أن «اللجنة سلمت جميع محاضر اللجان ونتائجها الى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية»، لافتاً الى أن «تلك الجهات هي التي تتحمل عدم إعلان نتائجها لغاية الآن».

وأكد العزاوي «تشكيل لجنتين في جريمة قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، إحداهما بأمر ديواني من رئاسة الوزراء، والاخرى من رئاسة البرلمان»، مؤكداً أن «اللجنة الاخيرة بهذه الواقعة، لم تستكمل أعمالها لغاية الآن».

ونفذت مجاميع إرهابية عملية خطف 25 مدنياً من أهالي قرية الفرحاتية، ليعثر الأهالي بعد ساعات على جثث 8 منهم بينهم أطفال قرب طريق زراعي، وعليها آثار طلقات نارية في الصدر والرأس، بينما لا يزال مصير 4 منهم مجهولًا حتى الآن ، في حين تم إطلاق سراح الـ 13الباقين.