الامن النيابية:يجب وضع حد للتدخل التركي وأن لايبقى الموضوع مبهما إلى الابد

المستقلة/- سرى جياد/ شدد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا ال حيدر على ضرورة وضح حد للتدخلات التركية والأميركية في العراق.

وقال آل حيدر لـ(المستقلة) أن “تصويت مجلس النواب على إخراج القوات الأجنبية من العراق يشمل الجميع،والتدخل التركي يجب أن يحسم ،حيث لاتوجد اي اتفاقية بين البلدين ولم تشارك تركيا بالتحالف الدولي لمحاربة داعش،ويجب وضع حد لهذا التدخل وان لا يبقى مبهما إلى الابد”.

وعّد التوغل التركي داخل الأراضي العراقية احتلالا وتعدي على السيادة العراقية،ووجه بالنظر إلى ضحايا الاعتداءات من العراقيين فيما يخص التعويضات.

وعن القوات الأمريكية ذكر وجود محادثات لجدولة الانسحاب منوها الى أن اعدادهم حسب تصريحات القائد العام للقوات المسلحة قرابة 3000جندي فيما كان قبل سنة بحدود 8000جندي.

وبين آل حيدر أن وجود الامريكان في العراق بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي، بعد أن كان وجودهم بصفة الاحتلال،حسب توصيف الأمم المتحدة، ثم تحول إلى تحالف دولي لمساعدة العراق .

واضاف سيتم استضافة القادة الأمنيين مثل رئيس اركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومستشار الأمن الوطني في الأيام المقبلة،مشيرا إلى أنه سيتم تقديم توصيات وبيان من لجنة الأمن والدفاع النيابية متضمنة بكتاب رسمي الى القائد العام للقوات المسلحة.