الامم المتحدة : جائحة كورونا تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق

المستقلة.. حثت منظمات الأمم المتحدة العاملة في العراق ،الحكومة والبرلمان العراقيين على إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي، ومحاسبة الجناة، وخلق مساحات وبيئات محمية يشعر فيها الناجيات والناجون من العنف القائم على النوع الإجتماعي بالأمان والتمكين والنجاح.

وقال بيان أصدرته المنظمات اليوم بمناسبة “مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” والذي يحييه العالم هذا العام لمدة 16 يومًا اعتبارا من 25 تشرين الثاني في ظروف غير مسبوقة.

وأشار البيان الى أن تفشي جائحة كورونا أجبر الحكومات على إتخاذ تدابير خاصة بالصحة العامة للحفاظ على الحياة، بما في ذلك الإغلاقات وحظر التجول والقيود على الحركة بهدف إحتواء انتشار الفيروس. لكن بالنسبة للنساء والفتيات قد تكون هذه التدابير سببا لزيادة مخاطر العنف وفقدان الأرواح.

وأظهرت تقارير عالمية وإقليمية صدرت مؤخرا زيادة مقلقة في حالات العنف القائم على النوع الإجتماعي خلال فترة تفشي الجائحة، ولا سيما العنف المنزلي. كما أن العديد من التدابير اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس قد ساهمت وبشكل كبير في الحد من قدرة الناجين على حماية أنفسهم من المعتدين أو الوصول إلى آليات الدعم اللازمة للحفاظ على الحياة.

وأضاف لم يكن العراق استثناءا لما يحدث في العالم. حيث سجل نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الإجتماعي (GBVIMS) إرتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث العنف المبلغ عنها في عام 2020. منوها الى أن العنف المنزلي شكل أكثر من ثلاثة أرباع جميع حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها. وبالنظر إلى أن النساء والأطفال العراقيين – وخاصة ذويالاحتياجات الخاصة – كانوا معرضين بالفعل لمستويات عالية من مخاطر العنف الأسري قبل انتشار الوباء، فيمكن إعتبار هذه الأرقام غيض من فيض، مع الأخذ بعين الإعتبار أن جزءا كبيرا من الحالات لايتم الإبلاغ عنها.

وفي الوقت الذي اثنت المنظمات الموقعة على البيان على جهود حكومة العراق في الحد من هذه الظاهرة، دعتها إلى معالجة الأسباب الرئيسة للعنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار، بما في ذلك في أوقات الأزمات الإنسانية والطوارئ.

وشددت على وجوب إعطاء أولوية كبرى وملحة للحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي، والإستجابة الفاعلة له وتخفيف مخاطره، حيث لا تزال العديد من النساء والفتيات هدفًا للعنف وسوء المعاملة بسبب نقص التشريعات التي يمكن أن تحميهن وتحاسب الجناة.

وتعهدت “كمنظمات أمم متحدة تعمل بصورة موحدة، بمواصلة العمل معًا ومع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي وجميع الشركاء لضمان حماية النساء والأطفال في جميع أنحاء العراق”.

ووقع على البيان المشترك

إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق

الدكتورة ريتا كولومبيا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان

دينا زوربا ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق

زينه علي احمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق

فيليبا كاندلر ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في العراق

حميدة لاسيكو، ممثلة منظمة اليونيسف في العراق

عبد الرحمن ميجاج، الممثل القطري لبرنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة، العراق

دانييل بيل، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق

محمد عثمان أكرم – مدير المكتب، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع – الأردن