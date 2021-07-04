الامم المتحدة تنظم مشروع التحقيق في الجرائم المالية المعقدة في العراق

المستقلة/- ينظم برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق بالشراكة مع مجلس القضاء الاعلى وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، مؤتمرا لاطلاق مشروع جديد يهدف الى تعزيز عملية التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق.

وقالت الممثل المقيم للبرنامج في العراق زينة علي احمد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “المشروع هو شراكة بين مجلس القضاء الاعلى وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل من حكومة الولايات المتحدة، والمشروع الذي سينطلق بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بغداد، سيكون بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وممثلين عن السفارة الاميركية في العراق، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي .

واضافت أن “من شأن المشروع تعزيز ودعم القدرات لإنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة في العراق، ويركز على تعزيز المهارات والخبرات والتقنيات والاجراءات اللازمة للقضاة العراقيين وغيرهم من المعنيين بالعملية التحقيقية في القضايا المالية المعقدة”.

وكان برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق قد اطلق في الـ 25 من ايار من العام الحالي مشروعا لتعزيز جهود العراق في مكافحة الفساد بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وهو ليس المشروع الاول الذي يطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائي لمكافحة الفساد، والعمل مستمر لانضاج مشاريع مهمة مماثلة.

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