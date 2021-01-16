الامم المتحدة تعين مسؤولة جديدة في العراق للمساعدة بملف الانتخابات

المستقلة /…أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير من آيسلندا نائبةً جديدةً لمُمثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وستخلف غِيشلادوتير أليس وولبول من المملكة المتحدة، والتي ستتم مهمتها في نهاية شباط / فبراير.

وعملت ِ غِيشلادوتير لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا، ومؤخرا كرئيسة لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في اوكرانيا.

وشغلت منصب المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في أوربا وآسيا الوسطى، وممثلتها القطرية في تركيا وفي افغانستان، وقد كانت وزيرة خارجية آيسلندا من 2007 – 2009، وعضو في برلمان بلدها لمدة 7 سنوات.

وغِيشلادوتير حاصلة على شهادة البكالوريوس في التاريخ والأدب من جامعة آيسلندا كما اكملت دراسات عليا في التاريخ في جامعة كوبنهاغن.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.( النهاية)