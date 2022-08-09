الامم المتحدة تدعو امريكا وروسيا لحل قضايا الاسلحة الهجومية ستارت3

المستقلة/- دعت الأمم المتحدة روسيا والولايات المتحدة إلى تسوية جميع القضايا المتعلقة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، وخاصة مسائل التفتيش للمواقع في البلدين.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في حديث لوكالة “نوفوستي”، تعليقا على الموضوع، إنه “نظرا لأنها الاتفاقية الثنائية الوحيدة المتبقية في مجال الرقابة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، تعتبر معاهدة “ستارت-3″ عنصرا مهما للأمن والسلام الدولي، وكذلك نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار”.

وأضاف: “على الجانبين حل جميع القضايا المتعلقة بالإمكانيات التفتيش، والسماح للمفتشين بالعودة إلى عملهم للتأكد من تنفيذ هذه المعاهدة المهمة”.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت يوم الاثنين أنها أبلغت واشنطن بإخراج مواقعها العسكرية مؤقتا من عمليات التفتيش في إطار معاهدة “ستارت-3″، حيث لا تستطيع روسيا تنفيذ الإجراءات المماثلة على الأراضي الأمريكية بسبب القيود المفروضة من قبل واشنطن.