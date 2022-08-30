الامم المتحدة تدعو القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس

المستقلة /- دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القوى السياسية في العراق إلى “ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع”، وذلك في غضون سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح خلال تظاهرات شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/.

وحض غوتيريش في بيان له، كل الجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذ خطوات فورية لتجنب العنف وتجاوز الخلافات والانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وشامل.

وتشهد العاصمة /بغداد/ والمنطقة الخضراء، تحديدا، تطورات متلاحقة في أعقاب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اعتزال العمل السياسي، حيث جرى تنظيم تظاهرات شهدت اقتحام عدد من المباني الحكومية، ما أدى إلى مقتل 13 متظاهرا وإصابة العشرات من بينهم أحمد الأسدي رئيس أركان قيادة الشرطة العراقية، نتيجة الصدامات لإخلاء هذه المباني.

وقد فرض الجيش العراقي على إثر ذلك حظر تجول شامل في جميع محافظات، بدأ سريانه اعتبارا من الساعة السابعة مساء أمس /الإثنين/، فيما علق مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال جلسات مجلس الوزراء إلى إشعار آخر.

ولا تزال الخلافات بين القوى السياسية تسيطر على المشهد العراقي، وقد زادت حدتها أواخر شهر يوليو الماضي، بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

نائب يطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها

اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية ترجيء جلسة النظر في طلب حل البرلمان العراقي لأشعار آخر

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

الداخلية الإيرانية تعلن عن إغلاق الحدود البرية مع العراق

اخر الاخبار

الرئيس الايراني : احياء الاتفاق النووي مرتبط بإقفال ملف المواقع المشتبه بها

اخبار العراق

الباوي : الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الامم المتحدة تدعو القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس

اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية ترجيء جلسة النظر في طلب حل البرلمان العراقي لأشعار آخر

اخر الاخبار

سقوط قذيفة على مجمع القادسية السكني في بغداد

اخر الاخبار

الداخلية الإيرانية تعلن عن إغلاق الحدود البرية مع العراق

اخر الاخبار

الرئيس الايراني : احياء الاتفاق النووي مرتبط بإقفال ملف المواقع المشتبه بها

اخبار العراق

الباوي : الحزب الديمقراطي دائما ما يخذل الحلفاء سواء كانوا شيعة ام سنة

اخبار العراق

السورجي : التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لا يتم الا من خلال الدستور والقانون

اخبار العراق

السورجي : التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لا يتم الا من خلال الدستور والقانون

اخبار العراق

نائب يصف الوضع السياسي بالمعقد جدا ويدعو الى تغليب لغة العقل

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تدعو الجميع للحفاظ على السلم الأهلي

اخبار العراق

التربية النيابية تنفي تأثر العملية التعليمية بالأحداث السياسية

اخبار العراق

فرنسا تعرب عن “بالغ قلقها” إزاء سقوط ضحايا خلال أحداث المنطقة الخضراء

اخر الاخبار

دراسة : زيت الزيتون يوفر الحماية ضد تطور عدة أنواع من السرطان

اخر الاخبار

تشيلسي ضيفا ثقيلا على ساوثهامتون فى الجولة الخامسة للبريميرليج

اخر الاخبار

موقع : ميزات مهمة قد تختفي من متصفح Chrome بداية عام 2023

اخر الاخبار

وكالة : الاتحاد الاوربي يضع خطة التصدي لروسيا في المجال الإعلامي

اخبار العراق

الاعلام الامني : تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ