الامم المتحدة تدعم مشروع سكان أهوار الحويزة

المستقلة / – أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع دعم سكان أهوار الحويزة الذي سينفذ في محافظة ميسان، ويهدف المشروع لتنويع سبل العيش من خلال تطوير السياحة البيئية.

وافاد مدير البيئة والطاقة والتغيرات المناخية في البرنامج نظير فزع في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، بان «مشروع دعم سكان أهوار الحويزة في التصدي للتغيرات المناخية، يعد مشروعا وطنيا نموذجيا مدته سنتان»، مشيرا الى انه «ينفذ في محافظة ميسان بالشراكة مع وزارة الصحة والبيئة بصفتها الجهة الوطنية المعنية بالتغير المناخي، إضافة الى مشاركة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة».

واضاف ان «المشروع يهدف الى دعم مجتمعات الاهوار لتصبح قادرة على الصمود أمام المخاطر الناتجة عن تغير المناخ والمسببة للكوارث المناخية كحالات الجفاف المتكررة التي تشكل تهديدا مضاعفا للسكان، حيث تؤدي الى زيادة معدلات الفقر ونزوح السكان بسبب شح المياه وتدهور النظام البيئي مما يؤثر في توفير سبل العيش».

ولفت فزع الى ان «المشروع يوفر حلولاً مبتكرة لضمان توافر المياه الصالحة للشرب ودعم توطين مجتمعات أهوار الحويزة، كما يعمل على تعزيز تنويع سبل العيش من خلال تطوير السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للنساء والشباب».

مؤكدا ان «المشروع هو جزء من المشروع الإقليمي (أهداف التنمية المستدامة مرفق المناخ: العمل المناخي من أجل الأمن البشري) الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وينفذه مكتب البرنامج الإنمائي الإقليمي للدول العربية».

وأشار الى ان «التدريب وبناء القدرات يشمل تشغيل وصيانة محطات تنقية الماء وتقنيات الطاقة الشمسية للعاملين في المحافظة مع تنفيذ حملات للتوعية بمخاطر تغير المناخ وتدابير بناء القدرة على التكيف مع المناخ وحماية الموارد الطبيعية».