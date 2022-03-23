الامطار توقف عملية البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة

المستقلة /- قالت السلطات الصينية بانها علقت عمليات البحث والتحقيق في اسباب تحطم الطائرة الصينية المنكوبة من طراز ” بوينغ 737″ والتابعة لشركة ” تشاينا ايسترن ” والتي تحطمت اول امس وعلى متنها 133 راكبا بسبب الامطار والانهيارات الارضية في موقع الحادث .

وكانت الطائرة قد تحطمت على سفح جبل جنوبي البلاد ، ولكن عمليات البحث قد توقفت بسبب الانهيارت لاارضية ومياه لاامطار التي غمرت المنطقة

وكانت فرق الطوارىء قد لجأت امس الثلاثاء الى وسائل عديدة مثل الكلاب البوليسية وطائرات مسيرة استخدمتها في عمليات التمشيط ولكنها لم تعثر على ادلة
وكاتنت مقاطع فيديو لتحطم الطائرة اظهرت تناثر قطع من جسم الطائرة االمنكوبة اثناء سقوطها قبيل اصطدامها بالارض

يذكر ان الحادث وقع قبل يومين وراحت ضحيته 133 راكبا وسرعان ما أكد التلفزيون الرسمي الصيني عدم وجود أجانب على متن الرحلة التابعة لشركة تشاينا ايسترن وهبطت اسهم الشركة المصنعة للطائرة شركة بوينغ بنسبة 8%

وقالت تقارير انه على الرغم من وقوع عدة حوادث طائرات في البلاد في السنوات الاخيرة الا ان الحادث الاخير هو الاسوء منذ 10 سنوات

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