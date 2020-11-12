الامطار تسقط 82 عمود كهرباء في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..تسببت موجة الامطار التي شهدتها محافظة ذي قار ، اليوم الخميس ، بسقوط 82 عمود كهرباء ، و 3400 مترا من الاسلاك الناقلة للتيار ، وتضرر 9 محولات .

وقال بيان صادر عن فرع توزيع كهرباء ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الامطار تسببت بسقوط 51 عمود ضغط عالي ، و31 عمود ضغط واطئ ، و3400 مترا من الاسلاك ، اضافة الى تضرر 9 محولات مختلفة السعات “.

واشار الى ان ” الملاكات الهندسية والفنية في مراكز الصيانة تمكنت من معالجة الاضرار واعادة التيار الكهربائي الى المواطنين “.

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