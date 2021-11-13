“الامتحان” في مهرجاني “ليدز”  و “ليدن”

المستقلة/-منصور جهاني /.. في احدث حضور دولي له يشارك فيلم “الامتحان” للمخرج شوكت أمين كوركي في مهرجان “ليدن” السينمائي الدولي السادس عشر في هولندا ومهرجان “ليدز” السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في بريطانيا والموافق عليه من قبل جوائز الأوسكار.

و فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam وهو إنتاج مشترك بين إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر.

أقيم مهرجان “ليدن” LIFF السينمائي في عام 2006، ويعد أحد المهرجانات السينمائية الرائدة في هولندا ، حيث يعرض أفلامًا تستكشف الحدود بين السينما في البلاد والسينما الرئيسية من جميع أنحاء العالم.

انعقدت النسخة السادسة عشرة من هذا المهرجان في هولندا في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث عرض أكثر من 100 فيلم لمخرجي الدولة في فئات “الأفلام الروائية”، “مسابقة الأفلام القصيرة” ، “غير فيلم قصير تنافسي” و “مربك” BONKERS.

كما يتم تنظيم مهرجان “ليدز” LIFF السينمائي الدولي من قبل مجلس مدينة ليدز والمعهد البريطاني للأفلام ، ويعمل على الشاشات مصورون سينمائيون من جميع أنحاء العالم في الفترة من 3 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

وتعد هذه التظاهرة السينمائية من أكبر الأحداث السينمائية في بريطانيا وهو أهم مهرجان سينمائي في هذا البلد بعد مهرجان لندن السينمائي. في هذا المهرجان، يتم اختيار أعمال المواهب والأفلام الجديدة التي لم يتم عرضها في المملكة المتحدة حتى الآن ومن خلال عرض أنواع مختلفة مثل؛ قدمت الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة مساهمة مؤثرة وقيمة في اكتشاف مواهب صناعة الأفلام السينمائية.