الامارات تطلب من رجل الاعمال العراقي هيثم شغاتي مغادرة اراضيها

المستقلة .. كشف مصدر موثوق عن اعتذار دولة الامارات العربية المتحدة من رجل الاعمال العراقي هيثم شغاتي (أبو عرب).

وقال المصدر وهو أيضا من رجال الاعمال (طلب عدم ذكر اسمه) لـ(المستقلة) أن اعتذار الامارات من شغاتي معناه طلب مغادرة أراضيها.

وهيثم شغاتي شخصية شبحية لا يعرف عنها الكثير الا ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي واحاديث عدد من السياسيين بشأن علاقته مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ما يجعله شخصية مثيرة للجدل لا تظهر للعلن ولا توجد صورة له في وسائل الإعلام.

وتم تداول اسم شغاتي بعد جلسة استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي عام 2016 حيث اورد العبيدي اسمه ضمن الشخصيات القريبة من رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والتي اتهمت بالفساد ، ما أدى الى مغادرته العراق نحو دولة الإمارات.

فيما ذكرت تسريبات غير موثقة الاسبوع الماضي عن تكليف يونس شغاتي الاخ الشقيق لرجل الاعمال هيثم شغاتي المعروف ب ابو عرب ، نائباً لرئيس جهاز المخابرات بدلاً عن خالد العبيدي.