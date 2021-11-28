الامارات العربية تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين

المستقلة/- أصدرت لجنة احتفالات اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة فيديو إحاطة إعلامية موجز أعدته بين ربوع الطبيعة الخلابة لحتا وسدودها وبحيراتها ووديانها، سلطت فيه الضوء على الجوانب الرئيسية لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين يوم 2 كانون الأول/ديسمبر.

بدأ عيسى السبوسي، مدير الإتصال من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين الاحاطة الإعلامية بتقديم الجوانب المختلفة التي تم تناولها في الفيديو بدأً من الهوية الرسمية للاحتفال، ودور الشخصيات الإماراتية المتميزة التي شكلت تاريخ دولة الإمارات، إلى الموسيقى الاحتفالية والفنون الشعبية والفقرات المميزة للاحتفال الرسمي.

وقال سعيد السويدي، مدير البحوث من شركة بني وآل للثقافة – فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين، إن الاحتفالات ستركز على العلاقة بين الإنسان ووطنه من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئات الزراعية والصحراوية والجبلية والبحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن العرض سيشمل حكايات تروى لأول مرة عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهم دور في تاريخ الإمارات.

وفي حديثه عن العمليات وإدارة الاحتفال الرسمي، قال بطي المهيري، مدير العمليات من الفريق التنفيذي لعيد الاتحاد الخمسين إن الاستعدادات للاحتفالات في منطقة حتا بدأت منذ أكثر من 142 يوماً، حيث عمل أكثر من 1400 فرداً من أكثر من 100 جنسية بشكل مستمر لما يقرب من مليون و500 ألف ساعة في الموقع.

أما موسيقى الحفل، فقد تم دمج الموسيقى الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية، وهو ما تحدث عنه المؤلف الموسيقي، محمد الأحمد، من فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين قائلاً إن احتفالات هذا العام ستشمل عروض الأوركسترا وفنون “الندبة والرواح”، والتي عادة ما تعرض في المناسبات الوطنية والاحتفالية. وأضاف أن موسيقى الاحتفالات ستشمل أيضًا فنون شعبية مثل العيالة والحربية وغيرها، فضلاً عن الأشعار والقصائد التي لها دور بارز خلال الاحتفال لمكانتها المميزة في الثقافة الإماراتية.

وما يميز الإخراج الإبداعي، والذي يعمل عليه كلًا من روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي وشيخة الكتبي وإز ديفلين، المديران الإبداعيان، أن العرض سوف يُقام على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع المناظر الطبيعية الخلابة، باستخدام أحدث التقنيات. كما أشارت كل من شيخة الكتبي وإز ديفلين في الإحاطة إلى أن العرض سيشمل تقنيات متطورة لم يسبق لها مثيل من قبل، فعلى سبيل المثال تستخدم عروض الألعاب النارية هذا العام تكنولوجيا طائرات “الدرون” لرفع الألعاب النارية إلى ارتفاعات كبيرة في الهواء مع تقليل استخدام المواد المفرقعة مما يخلق أشكالاً بصرية جديدة مبهرة.

كما سوف يتم استخدام إسقاطات ضوئية في الهواء عبر فواصل مائية لتقديم تجربة مسرحية عائمة للجمهور في سد حتا وبين جبال الحجر.

وتحدثت خلود شرفي، مصمّم الهوية من شركة “تنكة” – فريق عمل عيد الاتحاد الخمسين عن رحلة التصميم لإنشاء الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت بأن الفريق استوحى أفكاره من مختلف المواد الأرشيفية مثل الطوابع البريدية، والتسجيلات التلفزيونية، والرسائل الاحتفالية المنشورة في الصحف، وحتى لافتات الشوارع والزينة في شتى بقاع الدولة. وتسلط الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على رموز الثقافة الإماراتية.

يمكن للجمهور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة متابعة الاحتفال الرسمي على الهواء مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية. كما يفتح هذا العرض المذهل أبوابه أمام الجمهور من 4 إلى 12 ديسمبر.