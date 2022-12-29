الاقليم : نواب وأعضاء مجالس محافظات يتقاضون مخصصات الاعاقة

المستقلة /- قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان كويستان محمد، أن الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مخصصات الإعاقة ليسوا معاقين، مشيرة إلى أن من بينهم نواب وأعضاء مجالس محافظات.

وقالت محمد في لقاء متلفز مع إعلام حزبها (التغيير) تابعته المستقلة، “يوجد برلمانيون متقاعدون يستلمون راتب ذوي الإعاقة أيضا، وهناك أعضاء من مجالس المحافظات يستلمون رواتب ذوي إعاقة، ويتقاضى كل منهم 100 ألف دينار بالإضافة إلى راتبه التقاعدي العالي”.

ودعت الوزيرة إلى “إصدار عفو عام بسبب ازدحام سجون كبار السن في الإقليم لأن الطاقة الاستيعابية لسجون كبار السن هي  900 شخص، أما الآن يقبع فيها ثلاثة أضعاف من الأشخاص”.

وأضافت الوزيرة أن “بعض المدانين في السجون أدينوا بسبب زوج من الحمام تحت جسر السليمانية وعوقب وأطلق سراحه في عام 2017 بعفو عام، وتمت معاقبة أشخاص لسرقة قنينة من البيبسي”.

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