الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث من 2021

المستقلة/-سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة للنمو خلال عام في الربع الثالث من 2021 ، متأثرا بنقص الكهرباء واختناقات سلسلة التوريد والتقلبات الرئيسية في سوق العقارات.

وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الاثنين، نمو الناتج المحلي الصيني الإجمالي بنسبة 4.9 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2021 من مستواه السابق، في أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2020 ، ومخالفا للتوقعات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من التحديات الرئيسية، بما في ذلك أزمة ديون مجموعة “إيفرغراند” الصينية، والتأخير المستمر في سلسلة التوريد، وأزمة كهرباء طاحنة ، مما أدى إلى انخفاض إنتاج المصانع إلى أضعف مستوي منذ أوائل عام 2020، عندما كانت قيود كوفيد-19 الثقيلة سارية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين، فو لينغوي، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين إن “الانتعاش الاقتصادي المحلي لا يزال غير مستقر وغير منتظم”.

 

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