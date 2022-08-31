الاعمار تنجز 40% من مشروع اعادة تأهيل طريق تحويلة المحمودية

الاعمار تنجز 40% من مشروع اعادة تأهيل طريق تحويلة المحمودية

المستقلة /- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، إنجاز 40% من مشروع اعادة تأهيل وصيانة طريق تحويلة المحمودية جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت المستقلة ، اليوم الاربعاء، أن”الطريق يربط العاصمة بغداد بمحافظات الفرات الاوسط، ويُسهم في تخفيف الزخم الكبير الحاصل على طريق المحمودية القديم وخاصة ايام الزيارات الدينية “.

وبينت الوزارة خلال البيان أن”هذا الطريق تضرر نتيجة الأحمال الثقيلة، وعدم إجراء الصيانة لفترة طويلة بسبب عدم توفر التخصيصات المالية”.

واضافت أن” الاعمال الحالية تتضمن قشط وقلع طبقات الاسفلت للمناطق المتضررة واعادة الاكساء باستعمال طبقة سطحية معالجة بالبوليمر ، وتعويض طبقات الحصى الخابط وحدل وتعويض الاكتاف وغيرها من الاعمال”.