الاعمار تنجز 300 كم من الطرق في المحافظات

المستقلة /سرى جياد/أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، اليوم الجمعة، إنجاز 300 كم من الطرق ،بالرغم من الأزمة المالية والحظر الصحي جراء كورونا.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة حسين جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الدائرة وبالرغم من الأزمة المالية والحظر الصحي اللذين جاءا بسبب أزمة فيروس كورونا، إلا أن أعمالها في هذا العام لم تتوقف ،حيث أنجزت ما يقارب 300 كيلومتر من الطرق الرئيسة ،متمثلة بطرق ممرات ثانية، لغرض تحسين تلك المحاور وتحويلها إلى ممرات ثنائية”.

وبين جاسم أن “دائرتنا أنجزت هذا العام ما يقارب طول 2500 متر من الجسور وبواقع 7 جسور موزعة على كل من نينوى بواقع 4 جسور، وفي ميسان جسر واحد وفي المثنى جسر الدراجي أيضاً ،وفي محافظة الديوانية جسر سومر الكونكريتي ،والدائرة مستمرة في تنفيذ خطتها من الطرق الرئيسة والحولية والثانوية حيث لديها خطة لإنجاز 1000 كيلومتر إضافية لتضاف إلى شبكة الطرق لتحسين واقع النقل في البلاد”.

وأضاف أنه” لدينا خطة طموح لتأهيل المرور السريع والطرق السريعة بشكل عام ،حيث أنجزنا في هذا العام ما يقارب 250 كيلومتراً من الطريق السريع رقم (1) الرابط بين تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار والحدود الكويتية عند منفذ صفوان الحدودي”.

وأشار جاسم إلى أن”مجمع بسماية أصبح من المجمعات السكنية المهمة والكبيرة، ودائرتنا لديها خطة لتعريض وتوسيع مدخل بغداد من جهة محافظة واسط ،وهذا المدخل يبلغ طوله ضمن حدود مسؤوليتنا 16 كم ،وهذا الأمر تم إعداد تصاميمه بالكامل ،وهناك نية أخرى لاستثمار هذا الطريق من أجل إنشاء طرق خدمية موازية للطريق الحالي ،وتعريض الطريق الموجود وجعله طريقاً سريعاً ذا تقطعات أرضية مع الجسور الفوقية ،وكذلك تطوير إضافة جسور أخرى من جانب جسر الرستمية الكونكريتي ،إضافة إلى جسور حديدية تقوم الآن دائرتنا بتنفيذها على نهر ديالى لتقليل الزخم الحاصل على جسر الرستمية الكونكريتي ونقوم الآن بإنشائها من خلال شركة سعد العامة أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان”.