الاعمار : تفاصيل أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق مدخل بغداد الشمالي

المستقلة/-أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق مدخل بغداد الشمالي، مبينة أن المشروع سيخفف الاختناقات المرورية.

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة، أن “الملاكات الفنية والهندسية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق بغداد ـ كركوك عند مدخل (بغداد ـ ديالى) للمقطع الممتد من منطقة قوس بوب الشام الى بوابة الراشدية، بنسبة انجاز بلغت نحو 45%، وطول يبلغ نحو 10 كم”.

وأضاف، أن “العمل يتضمن تعريض الطريق من 10م ليصبح بعرض 16م لممري الذهاب والاياب، وفرشه بطبقة اسفلت سطحية معاملة بالبوليمير مع تنفيذ طريق خدمي على جهتي الممرين بعرض 8م، وتأثيث الطريق بالأسيجة الوقائية والتخطيط واللوحات المرورية والبلاط المقرنص على جانبي الطريق، فضلاً عن انشاء مجسرين فوقانيين ومجسر تحتاني لتقاطعات المناطق السكنية مع جسرين حديثين للمشاة”.

وتابع، أن “المشروع سيسهم في تسهيل انسيابية حركة المركبات المارة على الطريق، وفكّ الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة سالكيه”، مشيراً الى انه “تم حسم التعارضات الواقعة على الطريق من انابيب الماء والكهرباء والكيبل الضوئي، وكذلك رفع التجاوزات الحاصلة على الطريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.

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