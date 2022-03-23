الاعلان عن هدنة في لوغانسك لإجلاء المدنيين

المستقلة /- أعلن حاكم ولاية دونسك” سيرغي جاليداي ” عن هدنة ووقف لإطلاق النار ؛ لإجلاء المدنيين العالقين في لوغانسك الواقعة شرق اوكرانيا بسبب القتال فيها .

وقال جاليداي ان وقف اطلاق النار سيبدأ تنفيذه في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي

وقد اعلن الانفصاليون انه تم قصف عدد من المناطق التي يسيطرون عليها في الشق من اوكرانيا مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين

وكانت الوحدات التابعة لانفصاليي لوغانسك اعلنت عن سيطرتها على اربع قرى في اوكرانيا امس

ومنذ بدء الحرب – الاوكرانية الروسية فإن الانفصاليين في مناطق الشرق من اوكرانيا يقاتلون الى جانب روسيا ومدعومين منها

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي انطلقت في 24/ شباط الماضي وهي مستمرة حتى اليوم في يومها السابع والعشرين ، تسببت باضرار كبيرة تمثلت في سقوط الاف بين قتيل وجريح ، ولجوء 3.5 مليون لاجىء اوكراني حسب اخر احصائية للأمم المتحدة ، بالاضافة الى دمار كبير وهائل في البنية التحتية .

والجدير بالذكر ان روسيا وضعت شروطا لإنهاء العمليات العسكرية الروسية ولكن اوكرانيا اعتبرتها انتهاكا لسيادتها .

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة العالمية تتعقب 5 متحورات لكورونا مثيرة للقلق

اخر الاخبار

هل سيشارك بوتين باجتماع قادة الـ 20 ؟

اخبار مصر

دراسة مهمة حول مصداقية صحافة الفيديو في العالم العربي

اخر الاخبار

بايدن يلقي كلمة في قمة الناتو اليوم

اخر الاخبار

الاعلان عن هدنة في لوغانسك لإجلاء المدنيين

اخر الاخبار

الامطار توقف عملية البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة

الاخبار

إيلون ماسك : 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل

الاخبار

إيلون ماسك : 39 محركا ستكون جاهزة بحلول شهر أبريل

اخر الاخبار

موسكو تحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من مخاطر ضخ أسلحة في كييف

اخر الاخبار

تحالف عزم بزعامة السامرائي يبلغ الإطار مقاطعته جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

زفاف مؤسس ويكيليكس وراء القضبان بحضور4 مدعوين

اخر الاخبار

زيلينسكي يدعو البابا فرنسيس للتوسط بين كييف وموسكو

اخر الاخبار

تقارير يابانية : ارتفاع أسعار مواد البناء والفولاذ إلى مستوى قياسي

اخر الاخبار

اتحاد العراقي تثبت موعد كلاسيكو بين القوة الجوية و الزوراء

اخر الاخبار

خبير الروسي : نقل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي “إس-400” إلى أوكرانيا أمر غير ممكن

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

اخر الاخبار

رونالدو يوجه رسالة تحفيزية لزملائه قبل مباراة البرتغال و تركيا