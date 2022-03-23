الاعلان عن هدنة في لوغانسك لإجلاء المدنيين

المستقلة /- أعلن حاكم ولاية دونسك” سيرغي جاليداي ” عن هدنة ووقف لإطلاق النار ؛ لإجلاء المدنيين العالقين في لوغانسك الواقعة شرق اوكرانيا بسبب القتال فيها .

وقال جاليداي ان وقف اطلاق النار سيبدأ تنفيذه في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي

وقد اعلن الانفصاليون انه تم قصف عدد من المناطق التي يسيطرون عليها في الشق من اوكرانيا مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين

وكانت الوحدات التابعة لانفصاليي لوغانسك اعلنت عن سيطرتها على اربع قرى في اوكرانيا امس

ومنذ بدء الحرب – الاوكرانية الروسية فإن الانفصاليين في مناطق الشرق من اوكرانيا يقاتلون الى جانب روسيا ومدعومين منها

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والتي انطلقت في 24/ شباط الماضي وهي مستمرة حتى اليوم في يومها السابع والعشرين ، تسببت باضرار كبيرة تمثلت في سقوط الاف بين قتيل وجريح ، ولجوء 3.5 مليون لاجىء اوكراني حسب اخر احصائية للأمم المتحدة ، بالاضافة الى دمار كبير وهائل في البنية التحتية .

والجدير بالذكر ان روسيا وضعت شروطا لإنهاء العمليات العسكرية الروسية ولكن اوكرانيا اعتبرتها انتهاكا لسيادتها .