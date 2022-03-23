الاعلان رسميا عن تحالف (انقاذ الوطن النيابي)

يضم في عضويته 198 نائبا

المستقلة/- اعلن في بغداد اليوم رسميا   عن اعلان تحالف جديد تحت اسم ” انقاذ الوطن النيابي” يعد الأكبر حتى الان.

وقال المتحدث بأسم الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفيي ان التحالف الجديد ضم في عضويته نواب ( تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والكتلة الصدرية)

واعلن التحالف رسميا عن ترشيح ريبير احمد رئيسا للجمهورية، ومحمد جعفر الصدر رئيسا للوزراء.

ويبلغ عدد أعضاء التحالف الجديد 198 نائب موزعين كالآتي (٧٥ الكتلة الصدرية، ٣٥ الكتل الكردية، ٧٠ الكتل السنية، إضافة الى  ١٨ من المستقلين)

وسيكون التحالف الجديد في مواجهة تحالف الاطار التنسيقي الذي يضم 90 نائبا تقريبا.

واعلن التحالف التنسيقي، وتحالف عزم بقيادة مثنى السامرائي، عن مقاطعة جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيسا للجمهورية، متمسكا بما يعرف الثلث المعطل.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في وقت سابق أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يكون بأغلبية ثلثين أعضاء مجلس النواب، الامر الذي وضع العملية السياسية في مأزق، في الوقت الذي يصر زعيم الكتلة الصدرية على تشكيل حكومة اغلبية وطنية، ويطالب الاطار التنسيقي بحكومة محاصصة تضم جميع اطراف العملية السياسية.

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