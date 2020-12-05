الاعلام الرقمي : التعليم الإلكتروني يحرم آلاف العراقيين من التعليم

المستقلة /- حذر مركز الإعلام الرقمي DMC، من احتمالية حرمان آلاف الأطفال العراقيين من التعليم بسبب التطبيق الخاطئ للتعليم الإلكتروني.

وقال المركز في بيان له، إن العقبات التي واجهت التعليم الإلكتروني للدراسة الابتدائية والثانوية في العام الدراسي الماضي في العراق، لم يتم معالجتها وتم تجاهلها رغم وجود فترة زمنية كافية لذلك.

وأضاف المركز، أن الآلية المتبعة حالياً تتطلب جهازاً ذكياً واتصالا جيدا بشبكة الإنترنت، مبدياً مخاوفه من أن الوضع الراهن قد يحرم آلاف الأطفال في المناطق التي تقع تحت خط الفقر من التعليم مما يرفع نسبة الأمية في البلاد.

وشدد المركز على أن التحول الرقمي يفترض أن يسهل انضمام أعداد أكبر من الدارسين ويسهم في القضاء على الأمية ويساعد على استيعاب الأطفال وليس العكس، مؤكداً أن تكلفة التحول الرقمي زهيدة مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تصرف على طباعة الكتب سنوياً.

واقترح المركز بأن تقوم الدولة بتوفير جهاز لوحي (تابلت) مجاني مرفق بشريحة هاتفية تمكن الطالب من الدخول إلى منظومة التعليم الإلكتروني بشكل مجاني (إنترانت) ودون الحاجة لإنترنت.

وأكد أن هذه الطريقة لا تحتاج سوى للتنسيق بين شركات الاتصالات في العراق والجهات ذات العلاقة مما يخفف عن العوائل الفقيرة تكاليف الاشتراك الشهرية بالإنترنت، وبنفس الوقت توفر اتصالاً سريعاً بمنصة التعليم الإلكترونية عكس استخدام خدمات الإنترنت التي غالباً ما تكون بطيئة.

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