الاعلام الامني يصدر بياناً بشأن دفن 67 جثة مجهولة في بغداد

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المستقلة /… نفت خلية الإعلام الأمني  دفن عشرات الجثث المجهولة في بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الخلية في بيان لها وتلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ، إن “وسائل إعلام تداولت أنباء عن قيام مصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها، وان الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها”.

وأضافت الخلية أنه “بعد التدقيق والمتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح، ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع”.( النهاية)

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