الاعلام الامني : سقوط 8 ضحايا من الأمن بانفجار ناسفة في كركوك

الاعلام الامني : سقوط 8 ضحايا من الأمن بانفجار ناسفة في كركوك

المستقلة /.. أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط ثمانية ضحايا من أفراد الأمن بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم الاثنين ان ” منتسبين اثنين استشهدا احدهما من مديرية شرطة النفط واخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي، فيما جرح ٦ آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة ٥٢”.

وأضافت أن “هؤلاء سقوط ضحايا وجرحى جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة الى لواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ في قرية بلكانة بمحافظة كركوك”.( النهاية)