الاعلام الامني : انطلاق عملية امنية مشتركة على حدود ديالى مع كردستان

المستقلة /- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انطلاق عملية امنية مشتركة واسعة بين القوات الاتحادية والبيشمركة على الحدود الفاصلة بين ديالى واقليم كردستان .

وذكر بيان للخلية انه ان قوات قيادة عمليات ديالى، شرعت صباح اليوم، وبتنسيق عال مع قيادتي المحور الاول والثاني في قوات البيشمركه بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصله بين القطعات الاتحادية مع اقليم كردستان في اطراف قضاء خانقين وكفري وعلى بعد ضفتي نهر ديالى فيما نفذت قوة من جهاز مكافحة الارهاب بالاشتراك مع قوات خاصة من حرس الاقليم عمليات في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

واوضح ان هذه العملية تاتي في اطار التنسيق والعمل المشترك الذي تشرف عليه قيادة العمليات المشتركة لتطهير مناطق الاهتمام الامني المشترك من تواجد عصابات داعش الإرهابية”.

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